Morto stroncato da un infarto, Franco Capone, giornalista di Telecity

Alessandria – Oggi pomeriggio verso le cinque, all’età di 77 anni, è morto Franco Capone, giornalista alessandrino di Telecity, la televisione privata della famiglia Tacchino di Castelletto d’Orba. Un infarto lo ha stroncato mentre era per strada vicino a un bar di Via Verona. Negli anni settanta del secolo scorso, già tecnico di un istituto per periti, si era dedicato al giornalismo diventando telecronista in Tv e corrispondente de Il Secolo XIX. Molto introdotto nell’ambito delle forze dell’ordine, soprattutto in questura, aveva sempre le notizie di nera prima degli altri e per questo era diventato il punto di riferimento dei giovani cronisti locali. I suoi servizi erano sempre interessanti e ricchi di particolari. La sua morte ha colto di sorpresa il mondo giornalistico locale che lo ricorda con affetto.