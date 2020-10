Niente gol per le alessandrine in Eccellenza

Alessandria – Pareggi senza reti per Castellazzo e Acqui, impegnate nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di Eccellenza, girone B, terza giornata di andata.

Il Castellazzo, al Centogrigio di Alessandria, ha terminato 0-0 la sfida all’Albese al termine di un match in cui forse avrebbero meritato qualcosa in più i ragazzi allenati da mister Adamo.

Nelle file dei Biancoverdi, infatti, da segnalare la buona prova di Zunino, vicinissimo al gol nel primo tempo con un palo pieno, oltre a quelle di Fassina e Molina. Albese pericolosa due volte con Bosio, ma Ravetto si salva.

Risultato a occhiali anche per l’Acqui che, tra le mura amiche dell’ “Ottolenghi”, divide la posta con il Pinerolo. Gara, nel complesso, priva di emozioni: nell’Acqui due buone occasioni per Merlano, una per tempo, mentre nel Pinerolo da segnalare la traversa colpita da Micelotta.

Finale tutto di marca termale con Rondinelli e Gilardi vicini a un vantaggio che, per quanto visto nella ripresa, sarebbe stato anche meritato.

In classifica l’Acqui sale a quattro punti mentre il Castellazzo ottiene il primo punto della stagione.