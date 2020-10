Preziosa vittoria del Derthona a Carate Brianza

Carate Brianza (Folgore Caratese 0 – Hsl Derthona 1) – Esulta l’Hsl Derthona che, a Carate Brianza, si è imposto per 1-0 contro la Folgore Caratese portando a casa tre punti utili che fanno ben sperare. La compagine tortonese sale per ora al secondo posto del campionato di serie D girone A, a tre punti dalla capolista Bra, e in coabitazione con la Caronnese.

Decisiva, per i Leoncelli, la rete messa a segno da Spoto al 7’della ripresa che consegna ai Bianconeri la seconda vittoria consecutiva.

La cronaca.

Parte subito forte il Derthona con Manasiev che impegna Castaldo in una difficile respinta con Spoto che non arriva a ribattere in rete per una questione di centimetri.

Al 22′ Spoto ci prova su posizione molto defilata sulla destra ma Castaldo è bravissimo a chiudere lo specchio della porta. Poco dopo la mezz’ora si guadagna un calcio di punizione Manasiev e, sugli sviluppi della stessa, Lipani si fa ribattere il tiro dai giocatori di casa. Nel finale di primo tempo l’estremo difensore del Derthona, Teti, è bravissimo a respingere una conclusione di Ngom bravo a liberarsi in area.

Nella ripresa Spoto, al 7’, porta in vantaggio i Leoncelli grazie ad una pregevole azione personale conclusa con un gran tiro all’incrocio dei pali dove Castaldo non può arrivare.

La reazione della Folgore Caratese è veemente ma i ragazzi di Pellegrini si chiudono bene e sono pericolosi più volte nelle ripartenze specie con Palazzo e Manasiev. A metà ripresa Kanteh si rende pericoloso per la Folgore Caratese, rubando palla e venendo fermato fallosamente da Monticone che rimedia il primo giallo della partita. Poco dopo Silvestro impegna Teti in una difficile deviazione sopra la traversa. Pellegrini fa poi esordire il neoacquisto Varela inserendolo al posto di Palazzo.

Nel finale entrambe le squadre restano in dieci per le espulsioni di Gualtieri per il Derthona, al 38’, e di Monticone per la Folgore Caratese, al 48’, ma la squadra piemontese regge bene l’assalto dei padroni di casa portando a casa, al triplice fischio dopo 7’ di recupero, tre punti importantissimi.

Folgore Caratese (4-3-3): Castaldo; Marconi (34′ st Marini), Bini, Monticone, Derosa; Troiano, Cozzari, Kouda; Macrì, Ngom, Artaria (1′ st Silvestro). A disp. Bertozzi, Leotta, Iovine, Antonucci, Zucca, Paoluzzi, Valagussa. All. Longo

Hsl Derthona (4-3-3): Teti; Gualtieri, Magnè, Emiliano, Cirio; Manasiev, Lipani, Kanteh; Concas, Spoto (31′ st Maione; 40′ st Maggi), Palazzo (26′ st Varela). A disp. Rosti, Pagano, Negri, David, Gueye, Bojardi. All. Pellegrini.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Ammoniti: Zucca; Kanteh, Manasiev

Espulsi: Gualtieri (39′ st) e Monticone (48′ st)

Corner: 6-0

Recuperi: 1+7.