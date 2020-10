Turno Infrasettimanale di Eccellenza, Serie D e Serie C: l’Alessandria a Lecco in cerca dei tre punti

Alessandria – Mercoledì ricco di calcio in provincia di Alessandria. Oggi, infatti, scenderanno in campo le compagini di Serie C, Serie D ed Eccellenza nel turno infrasettimanale.

In Serie C, fischio d’inizio alle 20:45, l’Alessandria sfiderà, fuori casa, il Lecco cercando di riconfermare quanto di buono visto contro l’Olbia. Anche il Lecco, reduce dal pareggio con il Livorno e dalla vittoria con la Giana Erminio, cercherà la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Sempre alle 20:45, questa sera, in Eccellenza spazio alle gare di Castellazzo e Acqui.

I Biancoverdi,al Centogrigio, se la vedranno con l’Albese mentre i termali, all’ “Ottolenghi”, sfideranno il Pinerolo.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle tre, le partite di serie D con il Casale che, al “Palli”, se la vedrà con il Saluzzo mentre l’Hsl Derthona sfiderà, fuori casa, i lombardi della Folgore Caratese.