Cocaina nascosta nei calzini, nel portafogli e in casa: arrestato spacciatore albanese

Alessandria – Nei giorni scorsi, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria traeva in arresto uno spacciatore albanese. Mentre la pattuglia transitava in Corso Cavallotti fermava una Bmw con dentro due persone sospette. Al momento della verifica dei documenti, l’atteggiamento inspiegabilmente nervoso dei fermati induceva gli Agenti a procedere con la perquisizione che consentiva di trovare, nel portafoglio di uno dei due, della cocaina, nonché 1.695 euro in contanti in banconote di piccola taglia. Inoltre, da successiva perquisizione personale, sono state rinvenute ulteriori dosi della stessa sostanza occultate nei calzini e confezionate in appositi involucri termosaldati. Gli agenti proseguivano con la perquisizione domiciliare dell’albanese trovato in possesso della droga dove trovavano altre dosi di cocaina, vario materiale utilizzato per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Per l’albanese scattavano le manette mentre tutto il materiale illecito finiva sotto sequestro. Il passeggero era lasciato andare.