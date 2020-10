Da Leal Milano: l’orsa JJ4 e i suoi cuccioli non hanno pace in quanto il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ordine di cattura

Oggi si è tenuta la camera di consiglio per decidere sulla richiesta di sospensiva dell’ordinanza di cattura dell’orsa JJ4, ordinanza che era stata sospesa in via itinerale il 16 settembre

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva di Leal e delle altre associazioni ritenendo che l’orsa sia pericolosa. “Oggi non abbiamo perso noi ma gli Orsi: una sentenza davvero sconvolgente e incomprensibile – commenta Gian Marco Prampolini presidente di Leal- siamo pronti però ad impugnare immediatamente dinanzi il consiglio di stato il provvedimento del tar in quanto palesemente illegittimo sotto vari profili. Contestualmente, visto il rischio di cattura dell’orsa JJ4 i nostri legali Aurora Loprete e Aldo Truncè abbiamo depositato in Procura una istanza per sollecitare il Pubblico Ministero a provvedere sulla richiesta di sequestro del Centro Faunistico Casteller avanzata in sede di denuncia il 30.09.2020″.

JJ4 è mamma di tre cuccioli ed è un’orsa davvero schiva: in 14 anni di vita non è mai entrata in conflitto con nessuno se non coi due cacciatori in escursione che, una volta avvistata, hanno avuto reazioni scomposte tali da spaventarla per cui ha reagito per proteggere i suoi piccoli.