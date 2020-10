Duecentomila euro di cocaina in auto: arrestati due dominicani

Vercelli (Ansa) – Nascondevano due chili di cocaina nella portiera dell’auto, occultati da un pannello di rivestimento e avvolti da grasso profumato per eludere i cani antidroga. Due dominicani sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Polizia di Vercelli al termine di un’operazione condotta con i colleghi di Varese. Gli agenti sono risaliti all’ingente quantitativo di droga, suddivisa in panetti, dopo la perquisizione nella casa di uno dei due, fulcro di una florida attività di spaccio in città. Dall’abitazione, i poliziotti sono passati all’autovettura di uno degli arrestati, dove è stato trovato lo stupefacente. I due chili di cocaina, una volta tagliati e venduti, avrebbero fruttato circa 200.000 euro. I due dominicani, uno residente a Vercelli e l’altro a Verbania, sono stati arrestati in flagranza e ora si trovano in carcere. Altri due connazionali sono stati denunciati per lo stesso reato.