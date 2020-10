Pallavolo: presentazione ufficiale della Cascina Capello Chieri

Chieri – L’A.S.D. San Giorgio Volley Chieri si presenta al proprio pubblico. E lo fa con un nuovo main sponsor. Domani pomeriggio, a partire dalle sei, sarà presentata la stagione sportiva 2020-2021 del club pallavolistico femminile torinese, militante in Serie D, che si terrà in piazza Cavour 3 di fronte all’Agrigrill Cascina Capello. Nell’occasione sarà annunciata la nuova denominazione Cascina Capello Chieri di tutte le squadre del sodalizio. Il club chierese ha, infatti, instaurato con l’azienda agricola con sede a Villanova d’Asti e con hamburgherie a Chieri e a Riva presso Chieri un binomio a lungo termine. Due realtà che si accomunano dalla volontà di crescere costantemente e di raggiungere dei traguardi sempre più ambiziosi. Da parte sua Cascina Capello ha, infatti, ritenuto utile sposare il progetto del San Giorgio Volley, il cui fiore all’occhiello è la prima squadra che nelle ultime due stagioni ha ottenuto altrettante promozioni passando dalla Prima Divisione femminile alla serie C. Al termine della conferenza stampa, a tutti gli intervenuti sarà servito un aperitivo con carne di fassone, l’oro rosso piemontese, eccellenza assoluta del panorama gastronomico mondiale ed un’eccellenza del Made In Italy.