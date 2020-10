Per Mattarella e Conte la vita si complica, e non poco: il Tar di Strasburgo (Francia) e il Tribunale di Madrid (Spagna) hanno sentenziato che il lockdown è illegittimo

Red – Non siamo noi – visionari, conservatori e negazionisti – ma i giudici spagnoli e francesi a stabilire che il lockdown – o meglio la quarantena – è una grave violazione della libertà personale e di circolazione.

Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto che imponeva di indossare la mascherina all’aperto. Per il tribunale regionale il provvedimento va riscritto entro lunedì “sottolineando in quali fasce orarie o comuni o quartieri” rimodulando dunque le reali necessità che obbligano all’utilizzo della mascherina. L’imposizione generalizzata è infatti “una grave violazione della libertà personale e di circolazione”. La decisione in piena pandemia di coronavirus è destinata a fare giurisprudenza: già stamattina analoghi ricorsi sono stati presentati da avvocati a nome di associazioni e semplici cittadini a Parigi, Lione e Nizza.

Ma anche in Spagna non scherzano in quanto nientemeno che il Tribunale di Madrid ha ribaltato la decisione del governo centrale di “chiudere” la capitale a causa del contagio da coronavirus fuori controllo. La Corte ha accolto il ricorso avanzato dalla Comunità di Madrid: la presidente Isabel Díaz Ayuso aveva infatti denunciato una “invasione di poteri” dal momento che è l’autorità regionale l’unica ad avere “la competenza per adottare misure speciali in materia di sanità pubblica”. Un conflitto istituzionale col governo del socialista Pedro Sanchez.

In Italia non ci sono ancora prese di posizione in materia, anche se resta l’articolo 13 della Costituzione che recita: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

A Mattare’, la vogliamo rispettare la Costituzione o facciamo sempre come ci pare?

A Mattare’, volete per caso l’impeachment?