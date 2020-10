Toni da caserma del mister e le calciatrici lo denunciano

Novi Ligure (Roberto Cavallero) – Una squalifica fino a cinque anni e, addirittura, la radiazione. È quanto rischia Giuseppe Maurizio Fossati (nella foto), 57 anni, di Novi, dipendente comunale, noto e valente allenatore di calcio della provincia alessandrina, ex mister dell’Alessandria e dell’Acqui Calcio Femminile e, nelle ultime stagioni, alla guida della Novese Femminile.

Ed è proprio alle ultime stagioni a Novi che si riferiscono i fatti. La Procura Federale ha, infatti, deferito Fossati dopo che sette atlete, Anna Perna, Alessandra Barbieri, Giulia Zecchino, Tessa Rigolino, Elisa Ceppari, Serena Accoliti e Ilaria Marenco, hanno riportato, nelle audizioni, alcune frasi che sarebbero state pronunciate dall’allenatore: “sei grassa come un maiale”, “siete qui solo per leccare la figa”, “ma dove vai che pesi cento chili”.

Ad aggravare ulteriormente il tutto le dichiarazioni rese da una calciatrice della Novese, Maria Speranza Levis, alla Procura Federale. La ragazza ha riferito che mister Fossati avrebbe tentato di baciarla durante un viaggio premio in Puglia dopo la promozione in Serie B.

Il rifiuto della giocatrice avrebbe, come si legge nelle carte dei verbali, prodotto nel tecnico “un comportamento morboso da parte di quest’ultimo nei confronti di tale calciatrice volto a tentare di controllarne tutti i movimenti“. Il rifiuto di una relazione sentimentale sarebbe culminato in verifiche sugli spostamenti dell’atleta e addirittura in fotografie delle gambe della sportiva “nonché quella di una sua compagna di squadra in abbigliamento intimo” inviate dall’allenatore via whatsapp insieme ad altre fotografie di donne in biancheria intima.

La Procura ha anche ascoltato il padre di una calciatrice della Novese, Giulia Zecchino, che ha prodotto la registrazione di una telefonata in cui Fossati avrebbe chiesto denaro per concedere lo svincolo dell’atleta, poi passata alla Riozzese. Il tecnico ha ammesso toni concitati, dichiarando, però, di non ricordare la richiesta monetaria.

Insomma, un bel pasticcio, in cui è finito il mister della Novese che, a onor del vero e analizzando bene tutti i punti, non avrebbe poi commesso nulla di così scandaloso. Qualche battuta di troppo, forse un atteggiamento da bullo, come si dice a Novi, da gadano, ma nulla di più. E nel calcio, quello classico giocato dai maschi, è la norma. Anzi è il minimo perché capita anche di venire alle mani.

I modi da caserma coi quali Fossati si sarebbe rivolto alle calciatrici in allenamento e durante alcune partite, sono la normalità nel calcio, anche durante le partite. Il calcio è tra gli sport maschi per eccellenza assieme a rugby e pugilato, dove gli allenatori non vanno per il sottile.

Perciò nulla di male in affermazioni forse un po’ pesanti ma che, in questo magnifico sport tra i più seguiti al mondo, sono all’ordine del giorno.

Se rivolte, però, a delle donne possono diventare un’arma a doppio taglio, o meglio un boomerang che adesso è finito contro lo stesso Fossati, dipinto come una sorta di “cafone manolunga” e dunque finito al centro della gogna mediatica. Oltre a questo anche una presunta accusa di concussione, tutta da dimostrare.

Quale sarà il destino del mister? Su proposta del sostituto procuratore federale, Paolo Mormando, Giuseppe Maurizio Fossati è stato deferito alla Commissione Disciplinare e adesso rischia la squalifica se non addirittura la radiazione.

Forse stiamo esagerando.