Un generoso Monleale deve inchinarsi alla capolista

Monleale (Monleale 1 – Milano Quanta 5) – Nonostante abbia perso con un risultato tennistico, i padroni di casa del Monleale hanno combattuto uscendo a testa dall’incontro con Milano Quanta prima in classifica. Il match, brillante e veloce, si è svolto mercoledì, nel turno infrasettimanale casalingo valevole per la quarta giornata di andata di serie A. Milano è partita con due reti di vantaggio nei primissimi minuti di gioco con Lettera proprio al termine di un power senza reti ed a ruota con rete di capitan Banchero.

Tutto facile per i meneghini? Neanche per sogno dato che i tortonesi si sono dimostrati squadra coriacea ed in grado di accorciare le distanze a cinque minuti dal termine del primo tempo con una bella azione combinata di Filippo Alutto che serve a rete il coetaneo Crisci.

Primo tempo che manda gli atleti a riposo con Milano in vantaggio per 4 reti ad 1. Nel secondo tempo fra i pali, per il Monleale, entra Grando ed il Milano Quanta fatica non poco perché un Monleale in crescita riesce a sventare numerosi attacchi intercettando diversi assist dei lombardi. Solo a 6’ dal termine Battistella riesce a segnare il 5 a 1 definitivo per Milano.

Prossimo turno, sabato 10 ottobre in casa del Ferrara con inizio gara alle 18:30.