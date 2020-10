Divorzio a Las Vegas, film diretto da Umberto Carteni, è la storia di Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu), due giovani studenti di 18 anni: lei bella e apparentemente inarrivabile, lui invece è il classico secchione che annoia ogni ragazza che incontra. I due si ritrovano in America durante una vacanza studio e l’ultimo giorno oltreoceano assumono LSD; sotto l’effetto della droga allucinogena finiscono a Las Vegas, dove un po’ per gioco e un po’ per sfida si sposano. Da questo momento in poi l’uno perde le tracce dell’altra.

Sono trascorsi 20 lunghi anni e le loro vite sono cambiate, i due sono ormai adulti: lei è una donna in carriera che lavora come manager, mentre lui è un ghost writer che si mantiene redigendo discorsi politici per gli esponenti di qualsiasi fazione. Nonostante li loro matrimonio improvvisato, la coppia non ha avuto più contatti sin da quella bravata giovanile. Eppure il destino li riunisce, dal momento che Elena sta per convolare a nozze con Giannandrea Bertolini (Gian Marco Tognazzi), uno degli uomini più facoltosi del Paese. La donna non può sposarsi se prima..non divorzia!

Per coronare il suo sogno d’amore Elena deve tornare clandestinamente con Lorenzo nella “Città del peccato” per annullare il matrimonio. Questo problema burocratico trasporterà i due coniugi in un viaggio inaspettato tra i loro sentimenti, che permetterà a ognuno di loro di ritrovare se stesso e la propria identità, ma soprattutto di scoprire che quell’errore di vent’anni fa non è stato mosso solamente dalla goliardia giovanile.

Data di uscita:08 ottobre 2020

Genere:Commedia

Anno:2020

Regia: Umberto Carteni

Attori: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi, Vincent Riotta, Gian Marco Tognazzi

Megaplex Stardust Tortona

dall’8 ottobre 2020

Sala 3

da lunedì a venerdì 21:10

sabato e domenica 17:30 – 19:20 – 21:10

Paese:Italia

Distribuzione:01 Distribution

Sceneggiatura: Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera, Mauro Graiani

Fotografia: Emanuele Zarlenga

Montaggio: Graziano Falzone

Musiche: Andrea Guerra

Produzione:Rodeo Drive con Rai Cinema.