Domenica esordio in Supercoppa della Novipiù contro l’Edilnol Biella

Casale Monferrato – Dopo le amichevoli, per la Novipiù JB Monferrato è tempo di gare ufficiali. Domenica 11 ottobre, palla a due alle 18, il club monferrino esordirà in Supercoppa Centenario in quello che sarà il primo derby ufficiale della stagione 2020/2021, all’Hype Forum contro l’Edilnol Biella. I Lanieri hanno puntato sulla linea verde dei giovani, a partire dalla guida tecnica: in panchina siede il classe 1988 Iacopo Squarcina che è subentrato a Paolo Galbiati (trasferitosi in estate in Serie A a Cremona). Anche in campo è valsa la linea della gioventù: con un’età media di 21,5 anni si presenta a questo campionato come una delle squadre più giovani del campionato (in cui il più “vecchio” è il classe 1990 Jakub Wojciechowski). Dalla Reyer Venezia sono poi arrivati Federico Miaschi (già visto a Trapani in A2) ed il giovanissimo Nicola Berdini. Cavallo di ritorno in terra biellese è Marco Laganà che torna in maglia rossoblu dopo sei anni. Gli stranieri sono Lazar Lugic, lo scorso anno in Serie C Gold a Pizzighettone, e Deontae Hawkins, ala uscita da Boston College nel 2018 e che la scorsa stagione ha giocato in Libia con l’Al Moutahed Tripoli, dopo aver perso l’intera stagione 2018/19 a causa della rottura del legamento crociato. La gara sarà diretta dai signori Daniele Foti, Andrea Chersicla e Giulio Giovannetti. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, con aggiornamenti in tempo reale sulle pagine social della società.