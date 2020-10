Greenland è un film diretto da Ric Roman Waugh e segue la storia di Jeff (Gerard Butler) e della sua famiglia, alle prese con un disastro naturale.

Un asteroide soprannominato Clarke, sta per passare molto vicino alla Terra, tanto da essere visibile a occhio nudo. Purtroppo durante il passaggio la comete si frantumerà in mille pezzi con conseguenze catastrofiche sulla superficie dell’intero pianeta. Diverse città di tutto il mondo saranno infatti rase al suolo. L’impatto di un enorme frammento di roccia provocherà morte e distruzione, destabilizzando interi paesi dal punto di vista politico, sociale ed economico.

In questo clima di panico e confusione l’obiettivo di Jeff sarà quello di portare in salvo sua moglie (Morena Baccarin) e suo figlio (Roger Dale Floyd) verso l’unico posto sicuro, in una lotta contro i tempo.

Data di uscita: 08 ottobre 2020

Genere: Azione, Thriller

Anno: 2020

Regia: Ric Roman Waugh

Attori: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, David Denman, Brandon Quinn, Hayes Mercure, Andrew Bachelor, Gary Weeks, Joshua Mikel, Claire Bronson

Megaplex Stardust Tortona

dall’8 ottobre 2020

Sala 1

da lunedì a venerdì 21:10

sabato e domenica 17:40 – 21:10

Paese: USA, Gran Bretagna

Durata: 119 min

Distribuzione: Universal Pictures e Lucky Red

Sceneggiatura: Chris Sparling

Fotografia: Dana Gonzales

Montaggio: Gabriel Fleming

Musiche: David Buckley

Produzione:Anton, G-BASE, Riverstone Pictures.