I carabinieri di Tortona ancora vittime di atti di teppismo da parte di extracomunitari

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insito ma mi chiamo Evaristo e, stavolta, pur rischiando l’impopolarità, devo rilevare come siano molesti certi africani che vengono qui da noi e ne combinano di tutti i colori forse perché credono di essere ancora nella savana. Ma siamo in provincia di Alessandria e le regole sono diverse.

Dopo aver fermato un marocchino di 21 anni che aveva rubato una felpa dall’espositore all’interno del negozio “Snipes” di corso Roma, i carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia della città, hanno fermato anche un nigeriano di 28 anni senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, che risultava avere un permesso di soggiorno scaduto e mai rinnovato.

Non è finita perché poco dopo hanno fermato un marocchino di 27 anni senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, risultato sprovvisto di permesso di soggiorno e documento di identità. Nel corso della perquisizione personale, al marocchino hanno trovato dell’hashish in tasca, posto sotto sequestro.

Invece a Serravalle Scrivia gli uomini della Benemerita, in seguito ad una denuncia nei confronti di terzi effettuata da una pensionata del posto, hanno iniziato le indagini per assicurare alla giustizia due nigeriani di 31 e 28 anni che, tra febbraio e maggio di quest’anno, iniziando una corrispondenza sui social sotto falsa identità, fingendo di essere innamorati di lei le hanno rubato 55.000 euro tramite bonifici.

Ma quello che colpisce di più è che l’ennesimo marocchino abbia preso di mira la caserma dei Carabinieri di Tortona. Allo stesso modo del suo connazionale di 45 anni che una decina di giorni fa ne aveva preso a colpi di mannaia il portone in legno. Ieri è stata la volta, sempre d’un marocchino, ma stavolta di 23 anni, nullafacente e gravato da precedenti di polizia (ma va?), che si presentava in caserma in evidente stato di alterazione psicofisica, imbracciando un bastone in legno e un tondino in ferro, coi quali minacciava e ingiuriava i Carabinieri presenti, a suo dire colpevoli di essere andati a cercarlo a casa. Invitato a uscire ha continuato lo show colpendo e danneggiando il portone esterno con gli oggetti impugnati, per poi darsi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. L’ha fermato un carabiniere in borghese, libero dal servizio, in Via Emilia. Ha riconosciuto il marocchino che, a sua volta, ha riconosciuto il carabiniere, per cui si dava nuovamente alla fuga. Grazie anche all’ausilio di alcune pattuglie giunte sul posto, il giovane era finalmente bloccato, nonostante la violenta reazione nel corso della quale aggrediva e minacciava i Carabinieri, colpendoli con calci e pugni e provocando lesioni a due di loro. Gli hanno dato il Tso a Novi.

Risultato: tre Gazzelle e sei carabinieri impegnati per tutto il pomeriggio per andare dietro a un disperato morto di fame, fatto e strafatto. Sei carabinieri sottratti al vero controllo del territorio, con tutta la corruzione che c’è.

Cui prodest?

Meditate gente, meditate.

E io pago.

Nel fotogramma riprodotto sopra si vede un venditore abusivo nigeriano che prende a pugni un carabiniere che stava effettuando un’ispezione. Il fatto, che ha avuto luogo a Pisa, risale a due anni fa. A Tortona, invece, extracomunitari africani in due occasioni diverse distanza di quindici giorni l’una dall’altra, hanno preso a mazzate e a colpi di machete il portone di ingresso della caserma.