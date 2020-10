In Serie D due alessandrine in cerca di riscatto

Alessandria – Un impegno in casa e uno esterno per le compagini calcistiche alessandrine impegnate in serie D, girone A, nella quarta giornata di andata.

L’Hsl Derthona, al “Coppi”, riceverà la visita dell’Imperia. I Leoncelli, reduci da due vittorie di seguito, cercheranno di dare continuità ad un inizio di campionato che, dopo l’iniziale sconfitta in casa della Caronnese, pare ora sorridere alla compagine piemontese dopo le due convincenti vittorie con Sestri Levante e Folgore Caratese. Fischio d’inizio alle 15.

Fuori casa il Casale Fbc, reduce dal brutto esordio con il Saluzzo al “Palli” nel turno infrasettimanale di mercoledì.

I Nerostellati, domenica alle 15, saranno ospiti dei varesotti della Castellanzese, reduce dallo 0-0 in casa della Sanremese ed attualmente a cinque punti in classifica, al terzo posto.

Ai ragazzi allenati da mister Buglio serviranno i tre punti per cercare il pronto riscatto dopo il match incolore contro i cuneesi.

In Eccellenza, girone B, l’Acqui sarà impegnato in casa dell’Albese mentre il Castellazzo andrà a fare visita all’Olmo.

In Promozione, girone D, in scena il derby Novese – Gaviese mentre la Valenzana Mado riceverà, al “Comunale”, la visita del Pro Villafranca.

Anche tutti questi match si giocheranno domenica alle 15.