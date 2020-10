La Virtus Pallavolo Alessandria si presenta alla Città

Alessandria – La società, fondata da Fabrizio Priano e guidata da Francesco Zallio, oggi può contare su circa 80 atlete impegnate in diversi campionati giovanili ed insieme a molti volti storici dello sport alessandrino è un punto di riferimento per molti giovani della Nostra Città. Sabato 10 ottobre, alle 17:00 alla SOMS del Cristo in Corso Acqui 198, si terrà la presentazione ufficiale della stagione alla presenza delle massime autorità, delle atlete, dei tecnici, dei genitori e degli sponsor. Sarà anche raccontata la storia del volley in Alessandria e parteciperanno ex giocatori che hanno scritto pagine importanti nella società AVBC. Nata pochi anni fa e con sede in via Nenni al Quartiere Cristo, la Virtus Pallavolo Alessandria oggi svolge la sua attività agonistica e sociale al PalaConi in viale Massobrio 28. Sabato sarà, inoltre, presentato un progetto di comunicazione che vedrà il coinvolgimento di tutta la città di Alessandria a cominciare dalle scuole, puntando anche al web con i social in primo piano. Non mancheranno le varie rappresentanze delle altre società della provincia di Alessandria e la presenza della Federazione.