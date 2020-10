Lasciami andare è un film diretto da Stefano Mordini.

È la storia di Marco (Stefano Accorsi) e della sua compagna, Anita (Serena Rossi), che ricevono una lieta notizia: aspettano un bambino. La gravidanza della donna è per Marco motivo di gioia, soprattutto dopo la tragedia vissuta con la sua prima moglie. I due, infatti, hanno perso un figlio a causa di un incidente domestico e in seguito hanno divorziato, abbandonando la casa in cui avevano visto morire il loro bambino.

In quel vecchio appartamento degli orrori ora vive Perla (Valeria Golino), che li contatta per dare loro una spettrale e inquietante notizia. La nuova proprietaria avverte nelle stanze una strana presenza e le capita spesso di sentire un bambino parlare. La cosa scuote incredibilmente Marco, che non ha mai fatto i conti con la prematura morte del figlio e con i suoi sensi di colpa.

Data di uscita: 08 ottobre 2020

Genere: Thriller, Drammatico

Anno: 2020

Regia:Stefano Mordini

Attori: Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Lino Musella, Antonia Truppo

Paese: Italia

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

Sceneggiatura: Luca Infascelli, Francesca Marciano, Stefano Mordini

Produzione: Picomedia, Warner Bros.