Rinviata la partita tra Casale e Castellanzese

Casale Monferrato – Altra gara del Casale Fbc che salta a causa del Covid. È stata, infatti, rinviata a data da destinarsi anche la sfida fuori casa, valida per la quarta giornata di andata del girone A di Serie D, con la Castellanzese che si sarebbe dovuta tenere domenica 11 ottobre alle 15. È stata la società nerostellata a segnalare una positività al Covid di un componente della squadra. Lunedì tutti i giocatori della rosa si sottoporranno ai tamponi per scongiurare altri casi e poter scendere in campo mercoledì 14 contro il Gozzano. Non giocheranno nemmeno la Juniores che sarebbe stata impegnata a Dormelletto contro il Gozzano, su richiesta dei novaresi, e l’Under 14 a Moncalieri, su richiesta del Casale. Il quadro della situazione lascia pensare che con l’attuale protocollo i campionati dilettantistici non possano proseguire regolarmente.