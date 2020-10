Acquistare la Saamo potrebbe convenire in un pacchetto d’offerta col Cit di Novi

Ovada – Vogliono centomila euro per sbrogliarsene. Questa è la cifra di cui si parla che i Comuni consorziati nell’azienda pubblica dei trasporti dell’ovadese Saamo chiedono per disfarsi di una società perennemente passiva. Chi se ne intende ci ha detto che nessun privato è interessato ad acquistarla perché per la gestione partono comunque trecentomila euro all’anno. Tuttavia il bando dio vendita sarà pubblicato giovedì prossimo su Gazzetta ufficiale e Bur, il Bollettino ufficiale della Regione. Da quel momento, gli eventuali, aspiranti compratori avranno un mese di tempo per presentare la propria offerta. La situazione è obiettivamente critica: al di là dei costi gestionali infatti, anche i lavoratori aspettano ancora metà quattordicesima che avrebbero dovuto ricevere ad agosto, per cui due giorni fa gli autisti hanno proclamato l’ennesima giornata di sciopero. Chi acquisterà l’azienda dovrà farsi carico di salvare 23 posti di lavoro e mantenere il trasporto pubblico locale in una ventina di Comuni. La perdita consolidata è di 320.000 euro, peggiorata rispetto al passato a causa del Covid. Difficile vendere un’azienda in questo stato a meno che non si faccia un pacchetto con altre realtà locali come il Cit. Anche il Cit è sull’orlo del baratro ma allargando il raggio d’azione diminuiscono i costi in percentuale e si può sperare di rilanciare i servizi. Un privato compra solo se c’è l’affare e il pacchetto Cit-Saamo potrebbe essere un buon inizio.