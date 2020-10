Da Assocastelli Milano: a Novi ricordato Edilio Raggio grazie al Rotary

Il presidente di Assocastelli ospite a Villa Pomela

Nella cornice di Villa Pomela a Novi Ligure il Rotary Club ha dedicato una serata al patrimonio italiano alla quale è intervenuto come ospite il barone Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli. A riceverlo il presidente l’architetto Monica Sciutto e l’avvocato del patrimonio Beppe Oneglia. Drogo Inglese ha parlato della storia di Villa Pomela e dell’imprenditore genovese Edilio Raggio, che nel novese portò molte attività imprenditoriali consentendo lo sviluppo dell’intero territorio. Inoltre sono state presentate due importanti iniziative. Quella delle “100 Dimore Rotary d’Italia” che prevede la selezione delle dimore d’epoca e storiche italiane che abitualmente vengono utilizzate dai Rotary Clubs e l’accordo con la Film Commission Piemonte Torino che porterà l’attenzione, anche nel Novese, per la scelta di location e set per produzioni cinematografiche e televisive.