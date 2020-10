Giovane di 27 anni, già agli arresti domiciliari, trasferito in carcere per detenzione e spaccio

Predosa – I carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava in paese e gli hanno trovato addosso un panetto di eroina del peso di 40 grammi e mezzo grammo di cocaina, sottoposti a sequestro. Dopo la perquisizione personale gli uomini della Benemerita hanno accompagnato a casa il fermato, un giovane di 27 anni del posto, ed hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire ulteriori 75 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, fra marijuana, metanfetamina, eroina e hashish, oltre a due bilancini e altro materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, che era già agli arresti domiciliari, in base alle ultime evidenze penali è stato accompagnato in carcere per disposizione del p.m.