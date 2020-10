Qualcuno in Amag vuol vendere Alegas, la gallina dalle uova d’oro

di Andrea Guenna – Mi sono insospettito perché in questi giorni in redazione siamo stati bombardati da comunicati stampa, telefonate, richieste di articoli più o meno aderenti alla realtà da parte di qualcuno vicino ad Amag, la multiservizi alessandrina (acqua, gas con annessi e connessi) che, nonostante la montagna di debiti cui deve far fronte, per qualche ottimista sembra essere sulla buona strada. Sembra, poiché ha dei prestiti da rendere – Covid o non Covid – e siccome i soldi si comprano, bisogna pagarli, come si fa con la frutta, la carne, il pane. Non basta, in quanto il presidente Paolo Arrobbio ha dichiarato ufficialmente di aver ereditato una situazione fallimentare da chi c’era prima di lui, cioè soprattutto Pietro Bianchi e Mauro Bressan. Arrobbio l’ha perfino messo per iscritto: “Al nostro insediamento ci siamo trovati un debito verso fornitori pari ad Euro 15.543.173, 64 […] pari a circa 1.750 aziende e imprese del territorio alessandrino, [che lamentano …] tempi biblici di pagamento delle fatture”.

Tuttavia il presidente, se dà a qualcuno dell’incapace per il passivo accumulato, dall’altra lo fa entrare nella stanza dei bottoni. Infatti, mentre scrivo, uno dei due, Pietro Bianchi, è presidente del collegio dei revisori dei conti e compare nel cerchio magico dello stesso Arrobbio.

E allora come la mettiamo?

Come mai il presidente è diventato amico con uno che, insieme ad altri, gli ha ammollato una patata bollente milionaria?

Gli è che tutto ciò sa molto di maneggio democristiano, uno di quei maneggi che non piacciono ai laici un po’ giacobini come chi scrive. Ecco allora che, facendo due più due – anche alla luce dei mirabolanti investimenti annunciati da Amag per una cifra totale di circa 70 milioni (che non ci sono) – ed essendo che le banche si sono fermate coi prestiti, bisogna trovare i soldi da qualche altra parte.

Per questi motivi si capisce la messa in vendita di Alegas, che è il fiore all’occhiello del gruppo Amag Spa, per circa 30 milioni di euro. Si parla di una trattativa con una ditta friulana di cui i responsabili sono venuti dalle nostre parti qualche sera fa per cenare con Arrobbio, Bianchi e qualche faccendiere di contorno che non manca mai. Per gestire legalmente la transazione sarebbe già al lavoro l’avvocato Luca Gastini di Alessandria.

Ma c’è dell’altro, poiché non v’è dubbio che sulla gestione di Amag vi siano altre zone d’ombra, ombra come quella che nasconde molte cose a proposito della realizzazione del biodigestore per produrre biometano e per il quale – nonostante gli accordi ormai in corso con la EF Tecnologie di Castellazzo Bormida, ditta leader proprio nel settore del biometano – in Amag abbiano preferito rivolgersi altrove.

Questo fatto stupisce perché il Gruppo EF Tecnologie rappresenta un’eccellenza italiana nella progettazione e nella costruzione di impianti per la produzione di biogas da prodotti e sottoprodotti agricoli, da reflui animali, da sottoprodotti dell’industria agroalimentare e dai rifiuti. Chi scrive conosce personalmente i responsabili dell’azienda che sono eccellenti professionisti e delle persone perbene. Per questo non si capisce il motivo di andare fino a Putenburgo per interpellare altre aziende uguali alle nostre.

A causa di tutte queste scelte, la fronda interna non s’è fatta attendere, per cui le fazioni sarebbero capeggiate, da una parte dal vicesindaco di Alessandria Buzzi Langhi vicino a Forza Italia, che è socio di maggioranza ed è contrario alla cessione di Alegas, e dall’altra dal presidente Arrobbio che è in quota Lega (leggi Molinari).

Sic transit gloria mundi.