Uccisa capra per ritorsione, o messaggio mafioso?

Pasturana – Qualcuno pensa ad una ritorsione, qualcun altro ad un messaggio mafioso. S’ammanta di giallo la triste vicenda che vede protagonista Nerino, un capretto tibetano finito castrato, scuoiato e squartato, quindi lasciato morire dissanguato nel giardino di un ignaro signore residente in paese. La vicenda tiene banco a Pasturana, un centro attaccato a Novi, 1.300 abitanti, praticamente un quartiere della città. Un paese dove si conoscono tutti ma nessuno crede che a compiere il gesto sia uno del posto. Nerino viveva con Pampana, una capretta tibetana, nel recinto di Salvatore Parolisi. Il povero animale è stato anche evirato e Parolisi assimila questo fatto ad un avvertimento di stile mafioso. Gli hanno asportato la pelle del ventre e i genitali, lasciando intatti sia gli organi interni che il grasso ed è del tutto evidente che l’autore del gesto sia una persona molto esperta nel trattare le carni. A condurre le indagini sono i carabinieri ai quali s’è rivolto Parolisi che ricorda di aver avuto screzi con uno di Tassarolo, un paese di 650 abitanti, abbarbicato in Val Lemme, tra Novi e Gavi, a pochi chilometri da Pasturana. Parolisi s’è rivolto anche al sindaco di Tassarolo, Paolo Castellano. Ma per ora tutto tace. Intanto le indagini proseguono.