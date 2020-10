Fine settimana positivo per l’Atletica Alessandria

Alessandria – Ad Alba, sabato 10 ottobre, alcuni giovani atleti sono stati impegnati al “Meeting di fine stagione”: Maddalena Paolucci,15 anni, nei 200 metri ha concluso al secondo posto con 26”82/100. Nella stessa gara Tommaso Pongan ha chiuso con 28”88/100. Nella categoria ragazzi e ragazze si è disputato un triathlon, 60 metri-salto in lungo-600 metri. Tra i ragazzi quarto posto per Leonardo Boffito che ha completa il triatlon con 8”49/100 nei 60 metri, 4,13 nel salto in lungo e 1’49”62/100 nei 600 metri. Molto bene anche Michele Podetti, al sesto posto rispettivamente con 9”17/100 nei 60, 4,05 nel lungo e 1’46”20/100 nei 600. Leonardo Deandrea ha chiuso con un decimo post e con il tempo di 1’48”60/100 nei 600 metri. Buone prove anche per Diego Boschiero, Mattia Magagna, Nicolò Muscatello, Matteo Strazzacappa. A livello femminile buone prove per Beatrice Santobello, Giorgia Penno, Caterina Milana, Ginevra Petronio. A livello di prestazione nelle varie gare da segnalare il 9”12/100 di Penno nei 60 metri e il 1’56”58/100 nei 600 metri di Santobello. Prossimo appuntamento per l’Atletica Alessandria sabato 17 e domenica 18 ottobre a Modena dove disputeranno i campionati italiani di distanze lunghe: Luciano Spettoli sarà impegnato nei 1500 e nei 3000 metri juniores, Sara Perotti e Silvia Boidi nei 5000 mt di marcia allieve e Alessia Gallino nei 10000 metri di marcia assoluti.