Hockey in line: Monleale lotta ma deve arrendersi a un Ferrara qualitativamente superiore

Ferrara – Ancora una sconfitta per il Monleale nella quinta giornata di andata del campionato di serie A di hockey in line.

Contro i Warriors Ferrara, fuori casa, i tortonesi, privi del portiere Peruzzi, hanno terminato il match perdendo 9-3. Una sfida in cui il Monleale ha tenuto retto bene sino alla fine del primo periodo che è terminato 5 a 2 per i padroni di casa.

Nella ripresa, però, Ferrara ha preso il largo grazie all’ex Monleale Alessio Crivellari, autore di quattro delle nove reti segnate nel match, mentre i piemontesi, da parte loro, hanno cercato faticosamente di restare in scia con le reti di Crisci, Pagani e Oddone.

La differenza, però, l’hanno fatta la qualità dei giocatori e il ricambio in panchina e il Ferrara, alla fine, ha terminato il match 9 a 3.

Nel prossimo impegno, mercoledì 14 ottobre, Sportleale Monleale riceverà in casa Vicenza.