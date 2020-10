ll Presidente Arrobbio: ho risanato Amag e ora la rilancio, lasciatemi lavorare

Alessandria (Andrea Guenna) – Dopo la conferenza stampa di venerdì, la vicenda del Gruppo Amag Spa tiene banco in città e le voci in proposito sono contrastanti. Sulla sorte dell’importante multiservizi alessandrina che vede proprio nel capoluogo il socio di riferimento avendo la maggioranza assoluta delle quote nel novero di una trentina di Comuni consorziati, ci sono gli ottimisti ma anche qualche pessimista. Fra i primi c’è il presidente Paolo Arrobbio che abbiamo sentito per telefono.

Presidente, è vero che esiste una trattativa per vendere la controllata Alegas finalizzata a fare liquidità?

Non mi risulta nessuna trattativa in corso anche se da Udine era arrivata un’offerta che ho respinto con una lettera firmata da me. In Amag abbiamo portato a termine un risanamento economico totale: l’azienda è a posto, sta pagando debiti che risalgono a cinque anni fa, e si sta pensando agli investimenti. Inoltre, con l’autorità di controllo del servizio idrico Egato 6, siamo riusciti ad estendere l’affidamento della Convenzione al 31/12/2034. A questo proposito è stata costituita la Rete Idrica AGC la cui Presidenza è stata affidata ad Amag.

Qualcuno ha storto il naso a proposito dei previsti 55 milioni di investimenti (ma qualcuno ne ipotizza 70), per il fatto che la liquidità è scarsa. Cosa c’è di vero?

Noi crediamo che gli investimenti siano necessari per dare nuovo impulso ad un’azienda che merita ed è una multiservizi piuttosto importante a supporto di mezza provincia, e non solo. Per fare ciò non bisogna fermarsi ma occorrono investimenti per i quali servono soldi. Allo stato prevediamo 55 milioni di spesa, di cui 25 destinati al settore idrico, 25 al progetto “Alessandria Città Intelligente” e 5 al “Biodigestore”. Le banche, dopo aver effettuato un’approfondita analisi della situazione aziendale e della relativa politica industriale intrapresa, hanno deciso di venirci incontro con un primo finanziamento di durata decennale. Inoltre, per metà novembre è prevista la presentazione delle offerte per il progetto “Città Intelligente”, mentre la pubblicazione sul sito e sui giornali dell’avviso pubblico relativo al Biodigestore è prevista entro il 20 ottobre. A fronte di ciò il Gruppo Amag punta, già nel 2021, ad una riduzione dei costi del 25% ma senza il minimo taglio del personale.

Si parla di economia circolare e di produzione di energia elettrica e di biometano. A questo proposito ci sono realtà del settore nella nostra provincia. È intenzione di Amag tenerne conto?

Certamente. Già in passato abbiamo collaborato con aziende locali del settore che tra l’altro vantano grande esperienza e grandi capacità produttive. Amag lavora sul territorio e punta al suo sviluppo anche e soprattutto dal punto di vista industriale.