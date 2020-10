Nel derby del Basso Piemonte la Novese perde in casa contro la Gaviese

Alessandria – Domenica di alti e bassi nel calcio della provincia alessandrina. In Eccellenza, girone B, vittoria esterna del Castellazzo sul campo dei cuneesi dell’Olmo. Decide Liguro in avvio, poi i Biancoverdi giocano una grande gara rischiando pochissimo e sfiorando il raddoppio. Pareggio per l’Acqui che, ad Alba, termine l’incontro 1-1. Termali in vantaggio nel primo tempo con Genocchio la cui rete però non basta per portare a casa la vittoria perché Novara, al 24’ della ripresa, sigla la rete del pareggio. In classifica il Castellazzo sale al decimo posto a quota quattro punti mentre l’Acqui si attesta all’ottavo posto a cinque. In Promozione male sia Novese che Valenzana Mado. I Biancocelesti, al “Girardengo”, hanno ceduto le armi alla Gaviese per 1-0. Decisiva la rete di Di Gennaro al 40’ del primo tempo su rigore. La Valenzana Mado crolla, al “Comunale”, contro la Pro Villafranca. 2-4 per gli astigiani, a segno con Bosco, tripletta per lui, e Rolando. Per gli Orafi reti di Bertolotti e Pellicani. In classifica la Valenzana scende al settimo posto a quattro punti mentre la Novese resta ferma al decimo, a tre punti.