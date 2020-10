Bolsonaro: Che Guevara era solo un delinquente comunista

Brasilia (Ansa) – Accompagnando il suo tweet con una fotografia del militante rivoluzionario dopo l’arresto, Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha scritto: “9 ottobre. È morto in Bolivia il delinquente comunista Che Guevara, la cui eredità ispira solo emarginati, drogati e la feccia di sinistra. Con la sua fine – ha proseguito – il comunismo ha perduto forza in America latina, ma è ritornato con il Forum di San Paolo “. Un altro leader politico sudamericano che non ha nascosto la propria soddisfazione per l’uccisione del Che è stata la presidente ad interim boliviana Jeanine Añez, secondo cui “con la sconfitta di Ernesto Che Guevara, la Bolivia ha dimostrato che nessun tipo di dittatura – comunista, fascista o populista – avrà mai legittimità nei suoi confini”.