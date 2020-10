Clandestini in rivolta devastano il centro di Milano: “Non torniamo in Tunisia” 

Milano – Rivolta al Cpr di via Corelli: i tunisini protestano e altri tentano la fuga, quattro feriti. Viavai di camionette della polizia del Reparto Mobile, Volanti e Ambulanze del 118. In via Corelli, all’interno del Cpr è scattata una rivolta da parte di alcuni degli ospiti della struttura (Centro di permanenza per il rimpatrio). Circa trenta tunisini ospiti di due diversi settori del Cpr hanno svuotato gli estintori presenti nell’edificio. Gli agenti in tenuta antisommossa, assieme ai colleghi dell’ufficio immigrazione e a quelli delle Volanti, hanno sedato gli animi. Alcuni dei nordafricani hanno cercato di fuggire dal centro. Per questo alla fine dei disordini, durati circa un’ora, si è passati al conteggio delle persone rinchiuse nel Cpr. Quattro clandestini – tra i 22 e i 30 anni – hanno chiesto l’intervento del personale del 118. L’Azienda Regionale Emergenza d’Urgenza ha inviato sul posto quattro ambulanze e un’automedica.