Da Identità Italiana: proposta all’amministrazione comunale in tema di azioni idonee a riallacciare i rapporti con i concittadini emigrati all’estero

Ill.mo Signor Sindaco, Signor Vice Sindaco, Signori Assessori, Signor Presidente del Consiglio Comunale, la scrivente Associazione, che opera al servizio degli Italiani emigrati all’estero e dei milioni e milioni di Italo discendenti sparsi in tutto il mondo con l’obiettivo specifico di riannodare e rinsaldare i rapporti con la Madre Patria, attraverso la diffusione, la tutela e la valorizzazione della Lingua e della Cultura Italiana, ha elaborato, nell’ambito del proprio Comitato Provinciale di Alessandria la proposta, di seguito trascritta, destinata a riannodare i rapporti della Città di Alessandria con i propri concittadini emigrati all’estero iscritti all’Aire e con i discendenti degli emigrati dei secoli passati e ad incentivare il cosiddetto “Turismo delle radici”. Il progetto, se realizzato, consentirebbe ai concittadini emigrati di avere in tempo reale informazioni utili sia per il disbrigo di alcune pratiche (pensione, imposte, documenti anagrafici, tessera sanitaria, ecc.) sia per conoscere quanto di nuovo si realizza in Città (nuove strade, nuove costruzioni, il polo universitario, ecc.) e quanto sopravvive delle vecchie tradizioni (processioni, feste popolari, antichi negozi, restauro di immobili antichi, ecc.). Da tali informazioni, unitamente ad alcune iniziative collaterali (visite guidate a musei, siti archeologici e monumenti architettonici; sconti presso esercizi commerciali, alberghieri e della ristorazione convenzionati; biglietti di libera circolazione sui mezzi pubblici) riservate ai concittadini iscritti all’Aire che trascorrano un periodo di vacanza nella Città di origine, verrebbe incentivato anche il cosiddetto “Turismo delle radici”, con beneficio delle asfittiche attività economiche cittadine, beneficio non immediato, ma di sicura realizzazione nel lungo periodo. Per quanto riguarda i costi si ritiene che si possa ottenere la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali interessate e della Fondazione Cassa di Risparmio, oltre che accedere a finanziamenti regionali o Ministeriali (Ministero degli Affari Esteri). La scrivente Associazione che offre fin d’ora la propria consulenza gratuita per quanto riguarda la individuazione dei temi di maggior interesse per i concittadini emigrati, chiede di essere convocata al fine di una migliore e più completa illustrazione della proposta.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.