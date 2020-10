L’Alessandria Calcio Femminile premiata come eccellenza del quartiere Cristo

Alessandria – Nel corso della tradizionale Festa del Cristo, ieri sono state premiate le eccellenze del quartiere alessandrino: personalità, associazioni, ex Presidenti, coloro che, nel corso della loro vita, sono emersi per aver contribuito a tenere alto il nome del quartiere nella città di Alessandria.

Tra queste personalità è stata premiata l’Acf Alessandria Calcio Femminile. Rappresentata dal Presidente Maria Grazia Spanò, dal responsabile del Settore Giovanile Antenore Bruni, dai dirigenti Massimo Dalerba, Elisa Manuele, Lorena Regallo e Paolo Baratto oltre alle calciatrici Alessia De Lio, Angelica Dalerba, Melissa Sanzone e Celeste Lombardi.

Sempre ieri le ragazze allenate da mister Pino Primavera hanno disputato la loro prima gara nel campionato di serie C, girone A, contro Speranza Agrate. Il match è terminato 1-1 e e per le piemontesi la rete è stata messa a segno da Barbara Di Stefano.