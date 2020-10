Lisa Pigato della Canottieri Casale vittoriosa nel doppio femminile al Roland Garros Under 18

Casale Monferrato – Ottimo risultato in casa Canottieri Casale al Roland Garros Junior di Parigi, nel doppio femminile, nel torneo di categoria grado A under 18. Nella sfida per il titolo la tennista della Canottieri Lisa Pigato (a destra nella foto) e la compagna Eleonora Alvisi, 17 anni di Barletta, si sono imposte per 7-6(3) 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di partita, sulle russe Maria Bondarenko e Diana Shnaider, quinte favorite del seeding.

Per la Canottieri Casale è il terzo titolo Slam di una sua giocatrice dell’A1 femminile ed è il terzo titolo vinto da tenniste azzurre a Parigi dopo quelli conquistati da Alice Canepa e Giulia Casoni nel 1996 e da Flavia Pennetta e Roberta Vinci nel 1999.