Siamo alla follia totalitaria: vietate le feste in casa, possono entrare senza mandato

Per far fronte all’incapacità dello Stato (palese inefficienza della Sanità Pubblica) a fronteggiare i contagi e per nascondere il vero problema italiano per cui abbiamo il tasso in percentuale più alto conosciuto di morti sui contagiati (vedere la tabella europea aggiornata alla fine di settembre; sotto) dove sono oltre l’11%, ora ci tolgono la libertà personale anche nell’intimità domestica. Naturalmente si sta compiendo il golpe iniziato con la pandemia. Ai nostri lettori consigliamo di scaricare subito il video di Fusaro prima che ce lo oscurino. Sotto abbiamo la tabella e a fianco il ritaglio dell’ultimo Dpcm che deve ancora essere pubblicato. Nella prima si dimostra che l’Italia è il Paese meno virtuoso, nella seconda si legge quello che, da liberali, non avremmo mai voluto leggere: la limitazione totale della libertà personale.

In fondo pubblichiamo gli articoli 13 e 14 della Costituzione.



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I: RAPPORTI CIVILI

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità` giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.