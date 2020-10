Supercoppa: JB Monferrato parte male con una sconfitta a Biella

Biella – Comincia in salita la stagione della JB Monferrato. La squadra di coach Mattia Ferrari ha infatti perso 97-80 contro Pallacanestro Biella nella prima gara della Supercoppa Centenario.

Monferrini sempre dietro nel punteggio, con tutti i quarti chiusi in svantaggio.

Per la squadra in canotta rossoblu non sono bastati i 31 punti di Thompson, i 12 di Tomasini e i 13 di capitan Martinoni. Emblematica la differenza a rimbalzo: 43-31 per i lanieri. Anche nelle percentuali di realizzazioni da dentro l’area è evidente la differenza tra le prestazioni delle due squadre: 65% a 43%, sempre in favore dei padroni di casa. Domenica prossima sarà derby contro Bertram Derthona, al PalaFerraris di Casale.

In casa JB Monferrato, infine, da registrare l’infortunio occorso a Yannick Giombini. Il giocatore, nel corso di uno degli ultimi allenamenti, si è infortunato al ginocchio sinistro. Giombini ha già iniziato le terapie di recupero ed è seguito dai fisioterapisti Tommaso Lionti e Stefano Nuara. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della settimana dal professor Rodolfo Rocchi che stabilirà il programma riabilitativo.

Bottega Verde Pallacanestro Biella – JB Monferrato 97-80

Parziali: 30-21, 55-33, 74-52

Bottega Verde Pallacanestro Biella: Loro, Bertetti 4, Moretti ne, Laganà 21, Barbante 10, Miaschi 11, Lugic 12, Wojciechowski 20, Pollone 10, Vincini 2, Berdini 4, Hawkins 13. All.: Iacopo Squarcina, assistenti Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

JB Monferrato: Thompson 31, F.Valentini 9, L.Valentini 7, Tomasini 12, Martinoni 13, Donzelli ne, Lomele 2, Msljenovic 2, Galluzzi, Camara 4, Redivo ne. All.: Mattia Ferrari, assistenti Andrea Valentini, Andrea Fabrizi.