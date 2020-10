Supercoppa Serie B: Fortitudo Alessandria ko contro Mamy Oleggio

Cameri – Esordio con sconfitta, ieri, per la Fortitudo Alessandria nella prima partita del girone A di Supercoppa del Centenario per la serie B.

Fuori casa, a Cameri, contro Mamy Oleggio, la squadra di coach Vandoni si è arresa 73-60. Miglior realizzatore è stato De Paoli, con 15, in doppia cifra anche Apuzzo con 12. Gli altri sono stati Giancarli (5), Dal Maso (9), Kuburovic (8), Oliviero (2), Guaccio (7), Valle (2), a disposizione anche Sacco e Ferri.

Match, nel complesso, piuttosto equilibrato con i padroni di casa che hanno provato a scappare già nel primo quarto, 20-13.

Nel secondo c’è più equilibrio, ma all’intervallo lungo è 36-25. Fortitudo accorcia nel terzo, con un parziale, a suo favore, di 21-17, 53-46 all’ultima pausa. Oleggio, però, ristabilisce le distanze e alla sirena finale il punteggio recita 73-60.