Calcio a cinque: partenza in salita per l’Asd Lisondria

Alessandria – Nel calcio a cinque comincia in salita il cammino dell’Asd Lisondria, impegnata nel campionato di serie D, girone B. Ieri sera la compagine mandrogna, sul sintetico di Chieri, ha ceduto le armi per 3-1 opposta ai torinesi dell’Andezeno.

Gli altri risultati sono stati: V Mat-Onnisport Club 3-7, Pol. Garino-Futsal Busca 7-1, Turricola Terruggia-Gear Fucsia Nizza 5-3, Pro Savigliano-Langa Calcio oggi. Riposa Lenci Poirino.

La classifica: Polisportiva Garino, Onnisport Club, Turricola Terruggia e Andezeno 3, Pro Savigliano*, Langa Calcio*, Lenci Poirino*, Gear Fucsia Nizza, Asd Lisondria, V Mat e Futsal Busca 0. (*1 partita in meno).