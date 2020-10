Il caso Pantani, film diretto da Domenico Ciolfi, racconta gli ultimi cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giugno 1999, quando è stato sospeso dalle gare, al 14 febbraio 2004, giorno della sua morte. La sua prematura scomparsa in circostanze poco chiare, che hanno aperto diverse inchieste giudiziarie, è stata uno shock per il mondo del ciclismo, che nel giorno di San Valentino perdeva il suo Pirata. Il film è un omaggio a questo eroe sportivo italiano, ricordandolo come un giovane che in sella sulla sua bici ha raggiunto diversi traguardi, ma è stato sconfitto in una partita fatale.

Data di uscita:12 ottobre 2020

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Domenico Ciolfi

Attori: Marco Palvetti, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Gianfelice Imparato, Brenno Placido, Giobbe Covatta, Domenico Centamore, Marco Boriero, Alessandro Lui, Michele Abbondanza

Megaplex Stardust Tortona

dal 12 ottobre 2020

Sala 4: da lunedì a venerdì 20:40

Paese: Italia

Distribuzione: Koch Media

Sceneggiatura: Domenico Ciolfi

Fotografia: Agostino Castiglioni

Produzione: Mr.Arkadin Filmcon il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.