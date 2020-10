Pallacanestro: Cuspo Alessandria in ritardo nella preparazione

Robbio – Prima amichevole pre-stagionale per il Cuspo Basket Alessandria. I ragazzi allenati da coach Alberto Panati sono stati ospiti della Pallacanestro Aironi Robbio, pronta a disputare la serie C Silver Lombarda. I padroni di casa, che annoverano tra le loro file giocatori di spessore come Luca Tardito e Fabio Grugnetti, oltre a facce conosciute come Fayssal Yahya e Tommaso Rovina, hanno dimostrato una maggiore fisicità ed hanno scavato il solco nel primo e terzo quarto. Il Cuspo Alessandria si è mostrato, comunque, combattivo.

“Per migliorare dobbiamo avere presente che bisogna giocare con la nostra tecnica anche e soprattutto contro avversari più forti e grossi fisicamente, la crescita deve essere sotto questo punto di vista: dobbiamo prendere esempio da Robbio per quanto riguarda l’intensità in difesa e in attacco. Adesso i ragazzi avranno tre allenamenti per preparare al meglio un’altra amichevole di livello contro Pallacanestro Trino, che milita in serie D: voglio vedere un approccio più determinato anche se adesso è difficile perché gli avversari sono più grossi ed esperti, però cercheremo comunque di migliorare la qualità espressa molto a sprazzi a Robbio” ha affermato coach Panati.