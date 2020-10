Troppi poveri a Ovada, interviene la Caritas

Ovada – La povertà preoccupa anche a causa del lockdown che ha compromesso gravemente la già precaria situazione ovadese. Si calcola che tra i poveri si sono aggiunti un centinaio di famiglie ed una quarantina di attività commerciali e artigianali. Per ora sono quasi 80.000 gli euro, insieme ai buoni spesa da utilizzare nelle cartolerie per l’acquisto di libri e oggetti per la scuola, distribuiti dalla Caritas e dalla parrocchia in pochi mesi per aiutare le moltissime famiglie in difficoltà. L’allarme è stato lanciato ieri dell’associazione Famiglia Cristiana. Degno di nota il contributo del Fondo San Guido istituito dalla diocesi di Acqui, guidata dal vescovo Luigi Testore, grazie alle risorse dell’8xmille. Sono 450.000 euro per il territorio diocesano, che saranno utilizzati a fondo perduto. Non solo famiglie, che sono un centinaio, ma anche realtà artigianali e commerciali che la Caritas ha aiutato in questi mesi di pandemia. Alla crisi delle famiglie e delle piccole realtà artigianali, infatti, si aggiunge la frenata del commercio ovadese che prova a guardare oltre l’emergenza, anche se i decreti di Conte non aiutano. I contributi della Caritas sono conferiti dopo un colloquio selettivo e senza distinzione di credo o nazionalità, anche se finora l’aiuto ha interessato più italiani che stranieri che sono una ventina.