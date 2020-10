Coronavirus: la Giana Erminio ha metà titolari in infermeria

Gorgonzola – Allarme in casa Giana Erminio, prossimo avversario dell’Alessandria, per la presenza di sei soggetti positivi al Covid-19

Si tratta dei giocatori Dalla Bona, Bonalumi e Benatti, e tre membri dello staff, tra cui il vice allenatore Ardito e il preparatore atletico Viterbi. Tutti sono asintomatici.

Domenica alle 17:30, però, la compagine di Gorgonzola in maglia biancoceleste dovrebbe giocare il match valido per la quarta di andata del campionato di serie C girone A.

L’ultimo protocollo della Lega Pro per la gestione dell’emergenza covid nella terza serie è, infatti, molto chiaro: se una squadra ha almeno 13 calciatori da mandare in campo, tra cui un portiere, non può chiedere il rinvio della partita, al massimo un eventuale spostamento orario per completare gli accertamenti.

Oggi tutto il gruppo, rosa e staff, si sottoporrà ai tamponi che saranno ripetuti venerdì, a 48 ore della sfida con l’Alessandria come prevede il nuovo regolamento per tutto il calcio professionistico.

Intanto i Grigi hanno ripreso oggi la preparazione dopo la giornata di riposo di ieri in cui si è esaminato il secondo ko consecutivo che rende la sfida a Gorgonzola già un passaggio delicato della stagione.