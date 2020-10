Coronavirus: lezioni da casa a Novi, Acqui e Ovada

Alessandria – Continuano i contagi nelle scuole novesi. Stavolta a risultare positivi sono due studenti del Liceo Scientifico Amaldi, uno iscritto nella sede centrale di Via Mameli e l’altro in quella di Viale Saffi. I compagni di classe e i docenti, circa 60 persone, sono stati sottoposti a isolamento precauzionale. Immediatamente attivata la didattica a distanza, in attesa dei tamponi. Le altre classi dell’istituto novese rimarranno aperte. Meno preoccupante la situazione ad Acqui dove c’è una terza media della scuola Bella in isolamento per il fatto che un alunno è risultato positivo al tampone. A casa, in attesa di effettuare il tampone ci sono 22 alunni e otto professori, per cui ieri mattina è già partita la didattica a distanza. A Ovada quarantena per due classi alla elementare Damilano di via Fiume. Intanto, tutti i tamponi su studenti e insegnanti sono risultati negativi e la classe della media Valenziano dove era stato segnalato un alunno positivo è tornata a scuola.