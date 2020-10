Da Azienda Ospedaliera di Alessandria: CUP regionale per prenotare, modificare e cancellare visite ed esami

Servizio tramite numero unico, app, portale regionale o totem all’Ospedale di Alessandria

Sono quattro i canali che consentono agli utenti dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria di prenotare, modificare e cancellare visite specialistiche ed esami diagnostici del Servizio Sanitario Nazionale attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale:

il numero verde 800.000.500, attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, escluse le festività nazionali; i totem all’interno del Presidio Civile “Santi Antonio e Biagio”; l’app gratuita “Cup Piemonte” disponibile sia per Android che per iOS; la prenotazione online: portale regionale “la mia Salute” sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-prenotazione-visite-ed-esami

Le prenotazioni mediante questi canali necessitano della ricetta elettroni, mentre sono escluse dal servizio le prestazioni ad accesso diretto quali esami di laboratorio – che vengono effettuati al Poliambulatorio Gardella e al Presidio Infantile e per i quali è attivo il servizio specifico Zerocoda – Rx torace, elettrocardiogramma e prima visita oculistica. Per queste tipologie di visite e di esami rimangono quindi attivi il CUP dell’Ospedale Civile (piano terra a sinistra) e quello dell’Ospedale Infantile (ingresso).

Il CUP unico regionale consente alla sanità piemontese di fornire servizi per i propri cittadini sempre più vicini e al passo con l’innovazione tecnologica.

Tra i vantaggi immediati di tale sistema, oltre all’ampiezza dell’orario di prenotazioni, vi sono:

l’invio di un sms riepilogativo con gli elementi essenziali dell’appuntamento (prestazione, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione);

il servizio di chiamata automatica, qualche giorno prima della prenotazione, per confermare e/o annullare l’appuntamento fissato

Per quanto riguarda le prenotazioni delle prestazioni in regime di Libera Professione, le modalità sono: