Il Casale Calcio: la squadra perennemente al palo

Casale Monferrato – Il Casale Fbc non giocherà neanche oggi. Il match in questione è quello col Gozzano ed è il recupero della prima giornata di andata di serie D girone A che si sarebbe dovuto disputare, al “Palli”, lo scorso 27 settembre. Il motivo, secondo quanto ufficialmente comunicato dalla società, è il ritardo nell’esito dei tamponi di tutto lo staff dopo che la settimana scorsa un componente era risultato positivo al Covid 19 causando, così, il rinvio del match anche con la Castellanzese.

Il club del presidente Lino Gaffeo, dunque, continua a non giocare e a rinviare delle gare. E sono già tre. L’ultima, in ordine di tempo, è stata, come detto, quella con la Castellanzese che si sarebbe dovuta disputare sabato scorso in Lombardia, rinviata, appunto, per la positività rilevata in un componente dello staff del club monferrino.

Secondo protocollo, tutta la squadra ha dovuto sottoporsi a tampone. Tampone che è stato effettuato lunedì ma ad oggi l’esito non è ancora arrivato e, non avendo tempo materiale per organizzare il match, la società nerostellata ha optato per un nuovo rinvio.

Ciò che colpisce, in tutta questa vicenda, è comunque la disorganizzazione generale.

In primis dell’ospedale Santo Spirito che, dopo due giorni, non ha ancora fatto pervenire il responso allo staff medico dei Nerostellati facendo sì che la sfida coi cuneesi debba essere nuovamente rinviata.

Ma anche la dirigenza monferrina ci pare non esente da colpe dato che, molto probabilmente, avrebbe dovuto svegliarsi prima e spronare chi di dovere a far arrivare l’esito dei tamponi.

Insomma il Casale continua a non giocare e, dopo quasi un mese dall’inizio del campionato, ha disputato solo una partita, al “Palli” contro il Saluzzo, perdendo tra l’altro 1-0, giocando male come affermato anche dai pochi tifosi che, fuori dallo stadio, sono riusciti a “sbirciare” la partita.

Un bel pasticcio, in definitiva. Generato da cosa?

Tutto era cominciato il 27 settembre col primo match rinviato, quello col Gozzano, a causa di alcuni giocatori risultati positivi asintomatici ai test sierologici. Come mai questa positività? O meglio: da dove sarebbe scaturita? La causa potrebbe essere la scarsa igiene negli spogliatoi dello stadio, un ambiente che, soprattutto in tempo di Covi, dovrebbe essere costantemente sanificato. E allora lì la società avrebbe dovuto intervenire mentre non ci risulta che a Casale abbiano effettuato sanificazioni o bonifiche periodiche.

Poi il secondo rinvio in casa della Lavagnese, stavolta a causa del maltempo, e qui il Casale ci pare esente da colpe.

Sabato scorso avversario fuori casa avrebbe dovuto essere la Castellanzese, ma ancora uno stop, il secondo. La causa? Un componente dello staff nerostellato trovato positivo asintomatico.

Niente trasferta dunque, e tutta la rosa di giocatori, compresi allenatore e altri membri dello staff, sottoposta a tampone lunedì. L’altro ieri. Ma il responso, ad oggi, mercoledì, non è ancora arrivato e il Casale, non senza un evidente imbarazzo, ha dovuto nuovamente rinviare la sfida. Ed è la terza volta.

Francamente una cosa del genere ci pare incredibile, a dimostrazione, forse, d’una certa mancanza di organizzazione, ma anche di comunicazione tra ospedale e club calcistico. Di certo la città di Casale non fa una bella figura agli occhi degli avversari e di tutta la provincia di Alessandria.

Va da sé che ora siano necessari provvedimenti atti a riportare la situazione entro limiti accettabili e resta di capire cosa pensi di fare il presidente Lino Gaffeo. Prima o poi questa squadra dovrà ben scendere in campo e dimostrare di saper lottare per qualcosa anche se, secondo quanto detto da alcuni tifosi, le premesse non paiono essere buone.

E in tutta questa baraonda il sindaco Federico Riboldi che fa? Perché non interviene e non fa qualcosa, dando un segnale forte della sua presenza?

Invece tutto tace, il Casale rinvia ancora un altro match con buona pace dei tifosi e di chi, magari, avrebbe voluto andare oggi pomeriggio allo stadio, ovviamente rispettando le norme anti Covid.

Non certo una bella figura da parte di una città che si vanta di essere la Capitale del Monferrato dal 1474 ma che sembra essere carente, e siamo nel 2020, in organizzazione e comunicazione.