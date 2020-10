La Procura ha aperto un fascicolo nei confronti del ginecologo trovato in ospedale con la febbre a 38° 5

Alessandria – È solo un atto dovuto l’inserimento nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica del ginecologo dell’ospedale di Alessandria che era andato a lavorare nonostante avesse la febbre e che successivamente, venerdì 11 settembre, sarebbe risultato positivo al Covid. I carabinieri del Nas avevano effettuato alcuni accertamenti, mentre l’ospedale aveva avviato un’indagine interna. Tuttavia non si capisce quale effetto abbia avuto la febbre (37° 5) del medico sui pazienti del reparto, visto che nessuno di loro ha contratto il Covid. E non si capisce neppure come mai, nei giorni successivi, quando al medico era stata riscontrata la febbre a 38° 5, nel suo reparto, in seguito ai controlli effettuati a tappeto, anche in forza delle polemiche innescate dal sindacato degli infermieri Nursind, su 90 tamponi solo due infermiere e due Oss erano risultate positive al Covid, ma asintomatiche. La verità è che il rischio di contagio è stato catalogato come minimo, poiché tutte le visite erano state effettuate seguendo le regole di sicurezza.