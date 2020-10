La Saamo in vendita da domani giovedì 15 ottobre

Ovada – Domani sulla Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il bando di vendita della Saamo, l’azienda consortile di trasporto pubblico dei Comuni dell’ovadese. Il sindaco di Ovada, Comune di riferimento in quanto detiene la quota di maggioranza relativa, ha già fatto sapere che nel bando c’è una clausola con la quale si salvaguardano i 23 posti di lavoro. Da parte loro i sindacati lamentano il fatto che si sia giunti al bando di cessione senza aver potuto leggere il testo, almeno nelle parti che riguardano il trattamento dei lavoratori. Dalla pubblicazione del bando ci sarà tempo un mese (scadenza 15 novembre) per acquistare un’azienda in rosso per almeno 200.000 euro.