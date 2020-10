Licenzia la badante che si vendica perseguitandolo con atti di stalking

Cassano Spinola – Mai avrebbe pensato un anziano di 97 anni che dovendo cambiare la badante per essere assistito a tempo pieno, finisse per essere oggetto di stalking da parte della precedente assistente di 55 anni e di suo marito di 69, vicini di casa, che lo hanno fatto oggetto di insulti e minacce. La situazione si è fatta insostenibile al punto che l’anziano ha dovuto denunciare la cosa ai carabinieri. Gli uomini della Benemerita, dopo aver compiuto le indagini del caso ed aver verificato la veridicità delle accuse, hanno denunciato i due molestatori per il reato di atti persecutori, commesso in concorso fra loro. I due sono attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.