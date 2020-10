Pallacanestro: il JB Monferrato Casale si prepara al derby col Bertram Derthona

Casale Monferrato – Dopo la sconfitta in Supercoppa di domenica scorsa contro Edinol Biella, la JB Monferrato Basket Casale prosegue il periodo di allenamento in avvicinamento alla seconda partita del girone che vedrà i monferrini opposti alla Bertram Derthona.

Oggi alle 17.30, al Knights Palace di Legnano, si alzerà la palla a due contro la Pallacanestro Crema, formazione militante in Serie B, ma che ha ben figurato domenica in Supercoppa sconfiggendo la Juvi Cremona 67-59 e che propone all’interno del suo roster un mix di giocatori esperti, il capitano Pietro Del Sorbo su tutti, e giovani come Marko Dosen, visto anche in Serie A2 a Trapani.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su JBMTV, il canale YouTube ufficiale della JB Monferrato, con collegamento a partire dalle 17.20.

Non parteciperanno all’amichevole Lucio Redivo, Daniel Donzelli, Yannick Giombini, Alessandro Sirchia e Carlo Cappelletti. I giocatori stanno, infatti, proseguendo le terapie per recuperare dagli infortuni che gli tengono ai box.