Acqui Terme – Prosegue la preparazione delle ragazze dell’Arredo Frigo Valnegri Acqui. A tre settimane dall’inizio del prossimo campionato di serie B1 a raccontare le sue prime settimane in maglia termale è una dei nuovi acquisti, la romana Michela Culiani che, dopo varie esperienze in giro per l’Italia, per la stagione 2020/2021 è approdata ad Acqui Terme.