Se non porti la mascherina arrivano la Polizia, i Caramba, l’Esercito, la Guardia di Finanza, se spacci ai giardini arriva Brumotti in bici (Video)

Milano (Libero) – Vittorio Brumotti continua senza paura la sua battaglia contro lo spaccio di droga. L’inviato di Striscia la Notizia ha ormai fatto il callo alle minacce ed alle aggressioni che subisce durante il suo lavoro. L’altra sera il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda su Canale 5 il servizio girato da Brumotti a Parco Sempione: spaccio di droga in pieno giorno nel polmone verde di Milano e per giunta davanti a bambini e famiglie, questa è la situazione che si è ritrovato di fronte durante il suo reportage. E ancora una volta l’inviato di Striscia è stato “accolto” dai pusher nel modo più violento: tra lancio di pietre e sputi, Brumotti è stato costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine che sono poi riuscite ad identificare gli spacciatori (Video sotto da non perdere).

Milano, Brumotti aggredito da centinaia di spacciatori africani che vendono cocaina davanti a donne e bambini in pieno giorno. Nel frattempo Conte impone alle forze dell'Ordine e all'Esercito di dare la caccia agli italiani senza mascherina. Roba da matti. #RadioSavana pic.twitter.com/seLDvASKus — RadioSavana (@RadioSavana) October 13, 2020